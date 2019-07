Boris Johnson indica irmão para cargo no governo britânico

O novo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, nomeou seu irmão para um cargo no governo. Jo Johnson, de 47 anos, assumiu nesta terça-feira, 30, o cargo de secretário de Estado da Economia, Energia e Indústria durante o mandato de seu irmão mais velho. A decisão de nomear o irmão foi criticada por jornais britânicos e também por parlamentares de oposição.

Não é a primeira passagem de Jo Johnson por gabinetes ministeriais. Em 2013, foi nomeado para o cargo de Secretário das Universidades e Ciência pelo ex-premiê David Cameron, e em 2018, na gestão Theresa May, foi Secretário dos Transportes.

Apesar da experiência, Jo Johnson foi criticado por ter mudado de ideia diversas vezes sobre o Brexit ao longo dos últimos três anos. Primeiro, ele foi contrário à saída do Reino Unido da União Europeia. Depois, em 2018, ele se posicionou contra uma saída dura, sem acordo, da UE. Agora, ele se juntou ao gabinete de ministros do irmão, que já declarou ser favorável a uma saída sem acordo do Reino Unido.

Além de nomear o próprio irmão como ministro, Boris Johnson exonerou 11 membros do governo anterior. Suas vagas foram preenchidas por políticos conservadores e eurocéticos – que não confiam na União Europeia.

Jo Johnson @JoJohnsonUK has been appointed Minister of State at the Department for Business, Energy and Industrial Strategy @beisgovuk, and the Department for Education @educationgovuk. He will also attend Cabinet. pic.twitter.com/k3FOSt3MWm — UK Prime Minister (@10DowningStreet) July 24, 2019

Os jornais ingleses repercutiram negativamente as escolhas de Johnson . O "The Times" afirmou que as mudanças são “o mais brutal purgatório do governo na história política moderna". Enquanto isso, o "Daily Telegraph" chamou a reformulação do governo de “massacre político”. Por fim, o "The Guardian" disse que as mudanças simbolizam uma "limpeza histórica".

O Financial Times considera que Boris Johnson “rasgou” o executivo anterior e colocou no seu lugar uma formação “hardcore” de ‘brexiteers’, o nome dado aos defensores da saída do Reino Unido da União Europeia (UE).