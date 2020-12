Boris Jonhson impõe regras mais duras no combate à covid-19 em áreas da Inglaterra

O primeiro-ministro Boris Johnson impôs regulamentos mais rígidos em áreas da Inglaterra em um esforço para erradicar a cepa mutante do coronavírus que está se espalhando rapidamente por todo o país.

Sussex, Oxfordshire, Suffolk, Norfolk, Cambridgeshire, Waverley in Surrey, a maior parte de Hampshire e o restante de Essex agora enfrentarão as regras mais rígidas do sistema de quatro níveis do governo, a partir das 00h01 de 26 de dezembro, disse o secretário de Saúde Matt Hancock na quarta-feira em uma conferência de imprensa.

As regiões se juntam a Londres e à região sudeste da Inglaterra, o que significa que lojas não essenciais terão de fechar e a socialização será ainda mais reduzida.

A nova cepa “está se espalhando a uma taxa perigosa”, disse Hancock, colocando o aumento de casos na semana passada em 57%. “A direção é clara e, em muitos casos, bastante rígida”.

A nova cepa do coronavírus, que surgiu no sudeste da Inglaterra em setembro, alarmou cientistas e governos ao redor do mundo porque análises iniciais sugerem que pode ser até 70% mais transmissível do que outras cepas circulantes.

"Este Natal e o início de 2021 serão difíceis", afirmou Hancock. " A nova variante torna tudo muito mais difícil porque se espalha muito mais rápido. Mas não podemos desistir agora".

Hancock também disse que dois novos casos de uma variante ainda mais transmissível originária da África do Sul foram detectados até agora no Reino Unido. Ele disse às pessoas que retornaram recentemente da África do Sul para entrarem em quarentena.