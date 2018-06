Boston: 2 mortos e 22 feridos em explosões

Organizadores da corrida informaram que as explosões, ocorridas num intervalo de poucos segundos por volta das 12h50 locais, foram causadas por bombas, mas as autoridades locais trabalham para determinar com exatidão o que ocorreu.

As explosões ocorreram cerca de três horas depois de os primeiros colocados terem cruzado a linha de chegada. Depois das explosões, no entanto, os organizadores da maratona alteraram o percurso para que os corredores que ainda não tinha terminado pudessem concluir a corrida. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.