Boston: Explosões ocorreram em intervalo de segundos Testemunhas no local em que ocorreram as duas explosões na linha de chegada da maratona de Boston, por volta das 12h50 (hora local) desta segunda-feira, afirmam que as detonações ocorreram com um intervalo de cerca de cinco segundos, deixando um rastro de vidro e fumaça. Aparentemente, relatam as testemunhas ouvidas pelo jornal Boston Herald, há muitas vítimas, já que o local concentrava corredores, espectadores e funcionários.