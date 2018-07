Botsuana banirá caça em 2014

O Ministério de Ambiente, Vida Selvagem e Turismo do país africano fez a declaração nesta quinta-feira, alegando que a decisão surge depois do presidente Ian Kkama afirmar que a caça deve ser interrompida para salvar os animais de grande porte.

O Ministério informou ainda que, se não fosse controlada, a caça excessiva seria uma "ameaça genuína" à vida selvagem do país. As comunidades locais com licenças especiais poderão continuar a realizar atividades de caça.

Com 581.730 quilômetros quadrados, Botsuana abriga o deserto de Kalahari e grande parques nacionais. O país tem elefantes, leões, girafas e muitos outros animais selvagens, o que o torna um destino de caçadores. As informações são da Associated Press.