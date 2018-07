Bouteflika volta à Argélia após tratamento na França

Na Argélia, a presidência concentra grande parte do poder e as decisões mais importantes permaneceram em suspenso durante os 80 dias em que Bouteflika, de 76 anos, permaneceu na França.

As eleições presidenciais no país africano estão marcadas para abril de 2014 e havia, antes do derrame, a expectativa de que Bouteflika buscasse seu quarto mandato.

Desde o incidente, emergiram questionamentos sobre a capacidade de Bouteflika exercer o cargo durante os poucos meses de mandato que ainda lhe restam.

Por meio de nota, a presidência argelina informou que Bouteflika permanecerá em repouso e tratamento na Argélia. Fonte: Associated Press.