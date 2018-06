A decisão ocorre depois que a BP foi considerada responsável pelo derramamento de petróleo no Golfo do México em 2010.

De acordo com o "Houston Chronicle", a BP entrou oficialmente com a ação nesta segunda-feira no tribunal federal de Houston. A BP estaria buscando uma liminar contra uma ordem da Agência de Proteção Ambiental, que suspende os contratos com a empresa. Fonte: Associated Press.