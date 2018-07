Braço armado do Hamas aceita cessar-fogo O braço militar do Hamas, as Brigadas Ezzedine al-Qassam, anunciou ontem que está disposto a aceitar a trégua mediada pelo Egito e encerrar os combates com Israel. Cerca de 60 foguetes foram disparados ontem da Faixa de Gaza na direção de Israel, que em resposta bombardeou postos do Hamas e de outros grupos, matando duas pessoas.