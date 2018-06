Brancos ganham 6 vezes mais que negros na África do Sul

JOHANESBURGO - O Censo realizado pela África do Sul em 2011 mostra que a população branca do país ganha seis vezes mais dinheiro do que a negra quase duas décadas depois do fim do regime racista do Apartheid e apesar do aumento da renda dos sul-africanos, revelam dados divulgados hoje.

O presidente da África do Sul, Jacob Zuma, salientou que ainda resta muito a ser feito para melhorar a vida das pessoas e diminuir as disparidades entre ricos e pobres no país. Ao mesmo tempo, prosseguiu Zuma, o acesso a serviços básicos mais do que dobrou desde o fim do apartheid, em 1994.

O Censo de 2011 foi o terceiro realizado na África do Sul desde 1994. A população sul-africana cresceu e o país tinha 51,8 milhões de habitantes em outubro de 2011. O levantamento mostra ainda que os lares sul-africanos possuem mais televisores do que geladeiras e mais telefones celulares do que fornos.

Com AP