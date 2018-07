Branson vai apelar contra compra da aérea BMI pela IAG

No comunicado, Branson diz que "as regras de competição deveriam proteger o cliente de situações de monopólio onde as companhias podem colocar qualquer preço e parar de investir em seu produto. Nestas situações, o público sofre, a indústria sofre e o país sofre", afirmou.

No final de março, a Comissão Europeia aprovou a aquisição, com a objeção de que os novos proprietários da BMI reduzam sua presença em Heathrow. A compradora IAG, também proprietária da British Airways e da Iberia, elevou sua participação no aeroporto internacional - o mais movimentado do mundo - com a aquisição da BMI, mesmo com as concessões. As participações em Heathrow são valiosas porque o aeroporto, o principal destino europeu para as lucrativas rotas transatlânticas, está operando com capacidade total. Com a BMI, a IAB eleva sua participação nas decolagens em Heathrow de atuais 43% para 51%. As informações são da Dow Jones.