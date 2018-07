Brasil apoiará entrada da Palestina na ONU O Brasil apoiará o pedido para que a Palestina se torne um Estado observador não membro da ONU - o status atual é de "entidade observadora". Em 2011, o presidente palestino, Mahmoud Abbas, tentou entrar na ONU como membro pleno, mas o pedido não passou pelo Conselho de Segurança. "A posição brasileira é clara e não mudou. O Brasil apoia as pretensões dos palestinos", disse o porta-voz do Itamaraty, Tovar Nunes. O pedido deve ser entregue durante a Assembleia-Geral da ONU, que começa no dia 25.