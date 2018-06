Brasil aposta em apoio da ONU para convencer europeus

Ontem, a embaixadora brasileira na ONU, Regina Dunlop, reuniu-se com a alta-comissária de Direitos Humanos da ONU, Navi Pillay, para debater estratégias sobre o assunto. Um dos projetos em debate é a criação de um código de conduta para evitar que a espionagem viole direitos humanos e a suposta luta contra o terrorismo mine a privacidade. A prioridade do governo brasileiro é garantir que uma resolução em debate na Assembleia-Geral da ONU em Nova York seja aprovada, com o apoio da Alemanha.

A embaixador a disse que a ação brasileira nos EUA é o começo da ofensiva. Se o texto for aprovado, o Itamaraty levará o assunto a organismos especializados da ONU para garantir uma ação mais direta. No Conselho de Direitos Humanos, uma segunda ação visaria a proteção da privacidade e da liberdade de expressão. Outra opção é reforçar o debate na União Internacional de Telecomunicações, que lida com as novas tecnologias.

O Brasil aposta no peso de Pillay, que demonstrou seguir uma linha parecida à brasileira. Segundo a embaixadora, Pillay falou longamente do discurso que a presidente Dilma Rousseff proferiu na Assembleia-Geral, no qual atacou a espionagem. "Esse é um reconhecimento à abordagem do Brasil", disse a embaixadora.