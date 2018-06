Brasil apresenta candidatura de Vannuchi à CIDH

"A indicação de Vannuchi foi um bom sinal. Mostra a intenção do Brasil de normalizar a relação com a OEA e retomar o diálogo com a CIDH", afirmou um diplomata que acompanhou o caso. A tensão começou em abril de 2011, quando a CIDH emitiu uma medida cautelar para paralisar as obras da usina hidrelétrica de Belo Monte, sob a alegação de que o Brasil não consultou ribeirinhos e indígenas afetados pela obra.

A disputa com o Brasil enfraquecia o sistema interamericano de direitos humanos, fustigado pelos países considerados "bolivarianos". / D.C.M.