Brasil busca retomar mediação sobre programa iraniano

A presidente Dilma Rousseff tinha dado sinais na noite de segunda-feira de que estaria disposta a retomar a parceria com a Turquia para discutir a tensão no Oriente Médio, em especial a crise provocada pelo programa nuclear do Irã. Na viagem para os EUA, ela conversou por telefone com o presidente turco, Abdullah Gul, para discutir a retomada da Declaração de Teerã, um acordo com o governo iraniano que, em 2010, tentou minimizar o conflito.

Em seu discurso na abertura da 67.ª Assembleia-Geral da ONU, Dilma chegou a citar o empenho da Turquia para levar adiante a "Aliança de Civilizações", uma iniciativa apresentada pela Espanha, em 2004, no âmbito da ONU, para pôr fim a impasses provocados por preconceitos e visões distorcidas que resultam em disputas internacionais.

Em um almoço, ainda na segunda-feira, em Nova York, os ministros das Relações Exteriores do Brasil, Antonio Patriota, e da Turquia, Ahmet Davutoglu, iniciaram as conversas para a retomada da parceria.

O chanceler da Suécia, Carl Bildt, também participou do almoço.

Os governos brasileiro e turco avaliam que o momento atual é mais propício para a formação de um grupo alternativo para discutir crises internacionais. A ideia é garantir uma parceria que não se limite a um bloco de países emergentes, daí a presença da Suécia no encontro.

A intermediação de Brasil e Turquia, em maio de 2010, foi criticada pelo governo americano. O então presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva e o primeiro-ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, chegaram a assinar um acordo com Teerã que estabelecia o envio de urânio de baixo enriquecimento para a Turquia. No mês seguinte, entretanto, a Casa Branca conseguiu aprovar sanções contra o Irã no Conselho de Segurança da ONU.

Relações bilaterais. Dilma esteve na Turquia em outubro do ano passado, onde discutiu uma maior integração entre os dois países no âmbito do G-20. Os governos do Brasil e da Turquia também discutem o aumento das relações comerciais entre os dois países. / L.N.