Brasil conta com superávit Sem a Venezuela, o Mercosul tem hoje um PIB total de US$ 3 trilhões (mais de 80% são do Brasil) e um mercado consumidor de 248 milhões (80% são brasileiros). Pouco mais de 10% das exportações e de 9% das importações brasileiras são intrabloco. Em 2011, segundo o Ministério do Desenvolvimento, o superávit comercial brasileiro com os demais países do Mercosul foi de US$ 470 milhões. A Venezuela, que hoje se tornará o quinto sócio, tem grande importância na política comercial do Brasil, porque compra muito mais do que vende ao País. No ano passado, o saldo em favor do Brasil foi de US$ 116 milhões. Argentina, Paraguai e Uruguai também mantêm folgado superávit comercial com a Venezuela.