Brasil defende fundo para conter golpe na Guiné-Bissau

GUINÉ-BISSAU - O Brasil está participando da negociação para criar um fundo internacional de US$ 45 milhões (R$ 84 milhões) para pagar aposentadorias aos militares da Guiné-Bissau e assim convencê-los a depor as armas e restabelecer a democracia no país.

Há uma semana, o Exército local tomou a capital e prendeu o premiê Carlos Gomes Júnior e o presidente interino Raimundo Pereira.

Gomes era o favorito para vencer as eleições presidenciais marcadas para o próximo dia 29 de abril.

A CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa) tenta resolver pacificamente o impasse.

A estratégia do bloco é pressionar os militares golpistas com sanções em organismos internacionais e ao mesmo tempo oferecer ajuda financeira por meio do fundo.

Segundo o embaixador Paulo Cordeiro de Andrade Pinto, subsecretário-geral para África e Oriente Médio do Itamaraty, o dinheiro será administrado pelas Nações Unidas.

Ele deve sustentar a aposentadoria de até 5 mil militares assim que eles concordarem em se desmobilizar.

"O fundo ainda não existe, mas muitos países já se disseram dispostos a participar. O investimento inicial será de US$ 15 milhões [R$ 28 milhões]", afirmou.

Pressão internacional

Para forçar os militares golpistas a aceitarem o acordo, a União Econômica e Monetária do Oeste Africano (Ecowas, na sigla em inglês) já congelou as operações financeiras da Guiné-Bissau no bloco.

Em outras frentes, o Banco Mundial e o Banco do Desenvolvimento Africano suspenderam nesta quinta-feira os programas de fomento. As duas instituições disseram que apenas os programas emergenciais estão mantidos, e deixaram claro o desejo de "uma rápida resolução para a crise".

Já o Brasil e os demais países da CPLP trabalham para que o Conselho de Segurança da ONU analise o assunto ainda nesta quinta-feira e aprove uma declaração presidencial condenando o golpe.

Se a declaração não gerar resultado, em uma segunda fase o Conselho de Segurança pode aumentar a pressão aprovando uma advertência formal aos golpistas.

O passo seguinte seria a votação do envio ao país de uma força militar da ONU de imposição de paz, mas essa hipótese permanece remota.

Na quarta-feira, a junta militar golpista dissolveu formalmente o governo e anunciou que eleições presidenciais acontecerão apenas daqui a dois anos.

O premiê e o presidente do país continuam reféns. Suas condições de saúde -ambos são diabéticos e tomam insulina- são monitoradas por representantes da Cruz Vermelha Internacional.

Bases militares

A presidente Dilma Rousseff determinou ao Itamaraty que participe ativamente das negociações e atue para apaziguar ânimos dos militares da junta e dos governos vizinhos.

A ação se insere na política iniciada no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para aumentar a influência do Brasil na África, especialmente nos países de língua portuguesa.

Há dois anos, o governo brasileiro começou a planejar em parceria com Angola a instalação de duas bases militares em Guiné-Bissau para profissionalizar o Exército local.

Angola seria a responsável por treinar praças de patentes mais baixas e o Brasil formaria os oficiais de uma nova geração das Forças Armadas de Guiné-Bissau.

A reforma da futura instalação brasileira já havia sido planejada e um currículo elaborado. Porém, a iniciativa ficará parada até a resolução do atual impasse político.

Entre os objetivos indiretos da profissionalização dos militares estão uma tentativa de diminuir a incidência de golpes de Estado no país e de combater a ação de traficantes de drogas internacionais.

Nos últimos dois anos Guiné-Bissau já havia sofrido duas tentativas de golpe. O país é considerado hoje um grande entreposto da rota de tráfico de cocaína da América Latina para a Europa.

Segundo analistas, o dinheiro do narcotráfico seria usado inclusive para financiar grupos extremistas que atuam na África e no Oriente Médio.

