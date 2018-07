'Brasil defende interesses do País na Bolívia' O Brasil possui acordos de cooperação no combate às drogas com Grã-Bretanha, EUA e todos os países da América do Sul. O trabalho, feito pela Polícia Federal em conjunto com as polícias desses países, inclui, principalmente, a troca de informações, mas também treinamento de pessoal e, eventualmente, ações conjuntas. Em nenhum dos casos, no entanto, a PF aceita a ideia de que o Brasil, de alguma forma, represente os interesses de outros países na região.