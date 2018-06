Brasil defenderá suspensão da Venezuela do Mercosul, diz Aloysio Nunes no Facebook

O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, escreveu em sua página no Facebook que vai defender a suspensão da Venezuela do Mercosul. "O governo de um país democrático não pode conviver, de braços cruzados, com uma ditadura ao nosso lado", escreveu. "Essa é minha posição e a posição do governo do Brasil."

Os chanceleres do Mercosul se reunirão no sábado em São Paulo para discutir a suspensão da Venezuela do bloco, com base no Protocolo de Ushuaia, que fixa os compromissos dos países-membros com os princípios democráticos. A suspensão é a punição máxima prevista no regulamento.

"É intolerável que nós tenhamos no continente sul-americano uma ditadura", escreveu o ministro. "Houve uma ruptura da ordem democrática na Venezuela e, por consequência, o Brasil vai propor que ela seja suspensa do Mercosul até que a democracia volte."

A decisão de suspender a Venezuela precisa ser tomada por consenso. Nos bastidores da diplomacia, a medida é dada como praticamente certa.