Brasil e Argentina discutem mecanismos de defesa em Buenos Aires

BUENOS AIRES - Funcionários do Ministério da Defesa do Brasil e da Argentina irão se reunir nesta segunda-feira, 23, em Buenos Aires para debater temas de interesse bilateral.

O encontro ocorre no marco da Reunião de Mecanismo de Diálogo Político Estratégico a Nível Vice-Ministerial (MDPEVM), segundo o Ministério da Defesa da Argentina. Participam da reunião o secretário argentino para Assuntos Internacionais da Defesa, Alfredo Forti, e o chefe do Estado-Maior conjunto das Forças Armadas do Brasil, general José Carlos de Nardi.

"Esse mecanismo foi idealizado para canalizar institucionalmente o diálogo estratégico de defesa dos dois países, assim como para marcar politicamente as instâncias de cooperação nas áreas de ciência, tecnologia e produção", explicou Buenos Aires.

Com Ansa