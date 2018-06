Brasil é o 3º entre os Brics em competitividade O Brasil aparece em terceiro lugar entre os Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) no ranking de competitividade divulgado hoje pela Economist Intelligence Unit (EIU) em parceria com o Citigroup. A cidade de São Paulo está na 62ª posição geral, que engloba 120 cidades do mundo. À frente de São Paulo despontam quatro cidades chinesas: Taipei (37º), Pequim (39º), Xangai (43º) e Shenzhen (52º). A capital russa, Moscou, aparece na 58º posição. São Paulo vence em competitividade as cidades de Johannesburgo, na África do Sul (67º), e Nova Délhi, na Índia (68º).