Brasil é omisso na crise síria, acusa ONG

"O Brasil não deveria agir da mesma forma que o Ocidente. Na verdade, o Brasil deveria ser consistente com suas posições de defesa dos direitos humanos, e não tomar uma decisão apenas com questionamentos sobre uma agenda secreta do Ocidente", disse ao Estado Philippe Bolopion, diretor da entidade na ONU, sobre a abstenção brasileira em uma resolução contra a Síria no Conselho de Segurança.

Na avaliação de Bolopion, o País tem peso em política internacional por ser uma democracia. "Ao abster-se de apoiar uma condenação a uma ditadura, o governo brasileiro acaba legitimando um regime repressor", disse.