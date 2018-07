Brasil erra ao resistir em aprovar sanções contra Síria, diz ONG

A ONG Human Rights Watch (HRW) está decepcionada com a posição brasileira em relação à Síria. Para a diretora global da organização de defesa dos direitos humanos, Peggy Hicks, os argumentos do Brasil para se abster de apoiar uma resolução condenando o regime de Bashar Assad no Conselho Segurança (CS) na ONU "não têm fundamento".

Estado: A HRW está decepcionada com o Brasil em relação à Síria?

Peggy Hicks: Definitivamente estamos decepcionados. Embora defenda os direitos humanos e afirme estar em busca de uma via diferente, o que o governo brasileiro tem feito é ser reticente. Nós entendemos que não queira adotar as mesmas posições que as potências ocidentais, mas nos perguntamos o que o Brasil recomenda para interromper a violência do regime sírio? Infelizmente, não temos uma resposta. Até a Turquia, com investimentos na Síria e aliada do regime, entrou na linha de frente contra Assad.

Estado: O Brasil argumenta que EUA e União Europeia desrespeitaram a Resolução 1.973 do CS no caso da Líbia...

Peggy Hicks: Não há risco de ação militar (da Otan) na Síria. Ao se opor a medidas, por causa do precedente da Líbia, o Brasil torna o povo sírio refém das ações equivocadas do CS. Lembro ainda que o Brasil votou a favor da Resolução 1.970, por sanções contra a Líbia, e pediu que Muamar Kadafi fosse investigado pelo Tribunal Penal Internacional. Por que na Síria, com mais mortes (cerca de 3 mil, estima a ONU), é diferente? O Brasil adota dois pesos, duas medidas.

O que acha da falta de menção aos grupos armados da oposição síria no texto da resolução?

Peggy Hicks: Existe violência de grupos armados, mas a escala é menor do que a repressão do governo. E é importante dizer que o regime sírio impede a entrada de observadores independentes. O Conselho de Direitos Humanos criou uma comissão, liderada por um brasileiro (Paulo Sérgio Pinheiro), que não teve acesso ao país. O Brasil deve pressionar a Síria e votar a favor de resolução na Assembleia-Geral, cujo prazo é amanhã.