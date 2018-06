Brasil evita condenar ação do Kremlin PARIS - O governo do Brasil não condenou a Rússia pela anexação unilateral da Península da Crimeia, território da Ucrânia. A posição de conciliação foi a via escolhida ontem, em Paris, pelo ministro das Relações Exteriores do Brasil, Luiz Alberto Figueiredo. Questionado durante encontro com o chanceler da França, Laurent Fabius, o brasileiro disse que prefere a negociação e o diálogo.