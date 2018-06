Brasil ficará sem embaixador na Síria

Por enquanto, o embaixador do Brasil na Síria, Edgard Casciano, continuará a despachar do Líbano, para onde se transferiu com a equipe de diplomatas desde julho. Ele assumirá a embaixada em Atenas e seu posto ficará vago.

Para substituir o embaixador Casciano, será nomeado um encarregado de negócios (geralmente o segundo na hierarquia diplomática), que ficará responsável pelo contato com a grande comunidade brasileira que vive ou tem interesses na Síria, informou o Ministério das Relações Exteriores. / JOÃO DOMINGOS, DE BRASÍLIA