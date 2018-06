Brasil merece 'nota máxima' por Copa, diz Dilma

"Eu acredito que o Brasil se superou na organização desta Copa do Mundo e acho que deveríamos receber a nota máxima", salientou a presidente. "Primeiro, porque surgiram várias notícias de que o Brasil não seria capaz de fazer a Copa do Mundo. Não só superamos pontos concretos como garantir que os estádios estivessem prontos, os aeroportos estivessem em pleno funcionamento e a segurança fosse firme em termos de proteção aos times e chefes de Estado que vieram nos visitar, mas também superamos a campanha negativa contra a Copa do Mundo no Brasil."

Para Dilma, a Copa representou um "imenso ganho" para o Brasil e as despesas com estádios foram de "pouca importância", conforme o Twitter do correspondente da emissora no Brasil Gabriel Elizondo, que realizou a entrevista.