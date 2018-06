Brasil oferece ajuda à Argentina na busca de submarino desaparecido

Brasília - A Marinha e a Aeronáutica do Brasil se colocaram à disposição do governo argentino para auxiliar nas buscas do submarino ARA San Juan, que se perdeu em algum ponto do mar Argentino, na altura do golfo de San Jorge, quando ia da Base Naval Ushuaia, no sul do país.

O submarino argentino perdeu contato com a sua base por volta das 23 horas de quarta-feira e, desde então, a Armada argentina não recebeu mais informação de segurança da embarcação ou conseguiu verificar sua localização. Ainda não houve resposta do governo argentino ao brasileiro.