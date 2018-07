Brasil oferece enviar médicos para tratar Chávez

BRASÍLIA - O governo do Brasil ofereceu enviar alguns médicos de hospitais privados para a Venezuela a fim de ajudar no tratamento do presidente Hugo Chávez, disse à Dow Jones uma pessoa próxima à presidente Dilma Rousseff.

"Houve uma oferta para que alguns médicos viajassem a Caracas para ajudar a equipe médica que está cuidando do presidente", disse a fonte, que pediu para não ser identificada. "Os médicos seriam de hospitais privados de São Paulo", acrescentou.

Na semana passada, Chávez revelou que tem câncer, após ter sido submetido a uma cirurgia em Cuba, onde permaneceu por quase um mês. O presidente venezuelano não deu detalhes do diagnóstico.

A fonte ligada à presidente Dilma disse que Chávez não viajaria ao Brasil. Alguns meios de informação sugeriram recentemente que Chávez poderia buscar tratamento no Brasil.

De acordo com a Agência Brasil, o governo teria oferecido ao presidente venezuelano a possibilidade de se tratar no País.

O presidente do Paraguai, Fernando Lugo, se submete a tratamento de câncer no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

As informações são da Dow Jones