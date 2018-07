Brasil recebe 6 indicações para Emmy internacional

O programa "Por Toda Minha Vida" em homenagem a Adoniram Barbosa também foi indicado, assim como as atuações de Adriana Esteves e Fábio Assunção na minissérie "Dalva e Herivelto".

A televisão sueca recebeu três indicações, todas para a minissérie "Millennium", baseada na trilogia escrita por Stieg Larsson.

No total, 40 indicações de produções de 20 países, competem em 10 categorias do Emmy Internacional, que premia a excelência dos programas de televisão fora dos Estados Unidos.

As indicações são selecionadas a partir de mais de 1.000 inscrições de 61 países. Os vencedores serão anunciados em 21 de novembro numa cerimônia no hotel Hilton, em Nova York. As informações são da Associated Press.