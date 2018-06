Brasil segue o caso com apreensão O governo de Dilma Rousseff segue com "preocupação" as notícias a respeito do estado de saúde do presidente venezuelano, Hugo Chávez, afirmou ontem à agência France Presse um funcionário do Palácio do Planalto que preferiu não se identificar, afirmando, porém, que não haveria motivos para inquietação sobre o futuro da Venezuela. "O governo acompanha com preocupação a situação do presidente", afirmou a fonte. / AFP