Brasil segue tendência oposta à de outros países Em dois indicadores analisados pelo relatório "Now For the Long Term", o Brasil revela tendência oposta à de outros países. O estudo cita um recente relatório da ONU, segundo o qual 6 bilhões de pessoas no mundo têm acesso a telefones celulares, enquanto o número de pessoas com acesso a banheiros é de 4,5 bilhões.