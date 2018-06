Brasil vê 'novo período' em Teerã O governo brasileiro decidiu prestigiar a posse de Hassan Rohani com a ida do chanceler Antonio Patriota ao Irã. É a primeira vez que uma autoridade do primeiro escalão visita Teerã desde o polêmico acordo nuclear de 2010, firmado por iranianos, turcos e brasileiros. "Estamos diante de um novo período e não apenas de um novo presidente", justifica uma fonte do governo brasileiro. "A ideia é mostrar a temperatura da relação bilateral. Certamente há mais esperança agora do que com Ahmadinejad." / R.S.