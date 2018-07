Brasileira desaparece durante cruzeiro na Itália

Laís Santiago dos Santos, de 21 anos, garçonete do navio Costa Mágica, está desaparecida desde as 18 horas de sexta-feira. A família dela, que mora em Santos, foi informada pela Infinity Brazil, empresa responsável pelo recrutamento da jovem, no sábado à tarde. O último contato de Laís com a família foi realizado no dia 23 de maio.

“A mãe dela está muito doente e, quando soube da notícia, piorou”, afirmou a madrinha de Laís, a dona de casa Vânia da Silva. Segundo ela, Laís não sabia do estado de saúde da mãe.

Segundo o site de notícias italiano "Il Mattino", o navio havia partido de Malta rumo a Catania e estava a cerca de 30 km da costa siciliana quando Laís desapareceu. Na sexta-feira, ela trabalhou normalmente na parte da manhã, mas não apareceu para o turno das 18 horas. Os tripulantes a procuraram no navio inteiro, mas não a encontraram. O caso foi passado para a polícia e a guarda costeira investigarem.

Laís namora um tripulante indiano da mesma embarcação. Ele, que ainda não conhecia a família dela, já prestou depoimento à polícia. A garçonete voltaria para o Brasil no próximo dia 28.

A Infinity Brazil e a família de Laís pretendem se pronunciar oficialmente sobre o caso amanhã. Nós não conseguimos contato com a Costa Cruzeiros.