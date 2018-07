Brasileira é encontrada morta na Espanha

Segundo informações do jornal El País, obtidas com a polícia espanhola, Sabrina vivia com quatro cães no apartamento, situado no bairro de Fuentecisneros, de classe média. Embora estivesse inscrita no sistema de registro de trabalhadores autônomos espanhol como "faxineira", Sabrina trabalharia "na noite" madrilena e teria alto poder aquisitivo. Vizinhos afirmaram à imprensa espanhola que fotografias suas apareciam em sites de prostituição na internet.

Seu corpo foi descoberto na manhã de hoje por uma faxineira do prédio em que morava, que suspeitou das marcas de sangue próximas à porta de seu apartamento. Os vizinhos revelaram à polícia ter encontrado outras marcas de sangue no elevador entre o sábado e o domingo. Os investigadores também localizaram manchas no automóvel de Sabrina, um BMW X-5. As amostram serão submetidas a exames de DNA, que podem ser decisivos para apontar a autoria do homicídio.