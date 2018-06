Brasileiras reféns no Sinai vão para Israel As brasileiras Sara Lima Silvério, de 18 anos, e Zélia Magalhães de Mello, de 44, sequestradas por beduínos egípcios na Península do Sinai, no domingo, e liberadas após nove horas, seguiram o roteiro de sua excursão turística ontem. Elas foram para Jerusalém, em Israel, com o grupo de religiosos da Igreja do Avivamento da Fé.