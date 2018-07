Brasileiro de 54 anos está entre as vítimas do Sandy

Um brasileiro está entre as quase cem vítimas fatais do furacão Sandy, que se transformou em tempestade tropical ao atingir a Costa leste dos EUA na noite de segunda-feira. Tiago Ferreira Neto, de 54 anos, morreu ao colidir contra uma árvore quando retornava para a sua casa no subúrbio de Nova York.

"Meu pai estava voltando do trabalho e já era 19h45. O furacão estava em seu momento mais forte. Em uma curva, uma árvore caída acabou atingindo a sua cabeça e quebrando o pescoço. Ele morreu na hora", disse ao Estado Lincoln Ferreira Neto, de 29 anos. Pai e filho tinham falado por telefone horas antes.

A notícia demorou para chegar à família. "Meu pai morava sozinho. Os policiais foram até a casa dele e conseguiram falar apenas com o homem que a alugava para ele, que passou meu contato", acrescentou Lincoln, que vive a cerca de 45 minutos da casa do pai. Ele tentou ligar diversas vezes e chegou à ir à pizzaria onde o pai trabalhava na terça-feira. Apenas no fim do dia seguinte ao furacão recebeu a notícia da morte.

Ferreira Neto morava em Yonkers, um subúrbio de Nova York ao lado da cidade de Mount Vernon, cuja maioria da população é de origem brasileira. Até seis meses atrás, ele vivia com a segunda mulher, uma brasileira, que foi hospitalizada por causa do trauma da notícia.

Além de Lincoln, que trabalha como entregador de pizza como o pai, Ferreira Neto possuía outros três filhos. "Dois moram no Brasil, um na Bolívia e eu aqui", disse Lincoln, que é casado e tem dois filhos pequenos.

Ferreira Neto imigrou com a mulher para os EUA em busca de uma vida melhor 13 anos atrás. Trabalhou em diversas atividades e não possuía planos de voltar ao Brasil. "Minha mãe voltou em 2000, mas ele decidiu continuar", disse Lincoln, que se mudou para os EUA em 2006.

Nos últimos anos, Ferreira Neto havia se casado de novo, mas havia seis meses estava separado. Como o divórcio ainda não tinha sido oficializado, ela tem o direito de decidir o que fazer com o corpo. "Já preparei tudo com o consulado para levar o caixão, mas ainda dependo dela", afirma o filho. O translado para o Rio de Janeiro ainda não tem data determinada.

Ferreira Neto iniciaria em 2013 o processo para obtenção do greencard, regularizando sua situação nos EUA. "Minha cidadania sairá em breve e ele poderia conseguir o greencard por meio de mim", declarou Lincoln, que está em situação legal no país. O restante da família, já informada sobre o episódio, não viajou para os EUA e aguarda a chegada do corpo de Ferreira Neto ao Brasil. O consulado brasileiro em Nova York tem prestado assistência a Lincoln, que planeja ir ao enterro com a mulher e os filhos.

Mutirão. Moradores brasileiros do bairro de Astoria, no Queens, estão organizando um mutirão hoje para ajudar outros membros da comunidade originária do Brasil, residentes da região de Staten Island, que ficaram com as casas alagadas.

A ação ocorre em meio à descoberta de mais mortos, com o total de vítimas subindo para cerca de cem na Costa Leste dos EUA, além de dezenas em nações do Caribe, como o Haiti e Cuba. Ao menos 3,5 milhões de pessoas permanecem sem eletricidade nos EUA e há filas gigantescas para conseguir gasolina..

Segundo Wagner Castro, organizador do mutirão brasileiro, 50 pessoas já confirmaram que participarão do evento. O ponto de encontro será em Astoria, uma área de Nova York onde moram mais de 10 mil brasileiros. O mutirão, segundo Wagner disse ao Estado, "tem como objetivo ajudar na limpeza da área", uma das que mais sofreram danos com o furacão Sandy.

Alguns brasileiros também enfrentavam dificuldades ontem ao desembarcar em Nova York. Muitos hotéis da parte sul de Manhattan permaneciam fechados. Já os da área norte, estavam lotados de moradores que deixaram suas casas e turistas.

Maratona. Após muitas críticas, o prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, decidiu cancelar a tradicional maratona da cidade, que ocorreria hoje e contaria com a presença dos brasileiros Marílson dos Santos e Solonei Silva, entre os homens, e Adriana Aparecida da Silva, na prova feminina.