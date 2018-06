Brasileiro é condenado por matar família nos EUA Um segundo homem acusado pela morte de uma família brasileira no Nebraska em 2009 foi condenado por assassinato nesta sexta-feira, informou o canal regional de notícias KETV de Omaha, Estado de Nebraska. O também brasileiro José Carlos Oliveira Coutinho foi considerado culpado em três acusações de assassinato em primeiro grau e em uma acusação de roubo. Ele foi condenado por ter matado Vanderlei, Jacqueline e Christopher Szczepanik, uma família de missionários da igreja Assembleia de Deus. Tatiane Klein, a filha mais velha do casal Szczepanik, estava no tribunal e comemorou a condenação de Coutinho. Ela disse que planeja ficar nos Estados Unidos até que o terceiro acusado pela morte dos seus pais, Elias Lourenço Batista, seja extraditado do Brasil aos EUA e julgado.