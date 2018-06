Brasileiro é detido em aeroporto do Marrocos por tráfico de cocaína

RABAT - As autoridades do Marrocos confiscaram nos últimos dias no aeroporto de Casablanca pelo menos cinco quilos de cocaína em duas operações separadas, nas quais foram detidos um brasileiro e três cidadãos subsaarianos.

Segundo informou a Direção Geral de Segurança Nacional, através da agência "MAP", a última operação aconteceu neste sábado, 2, quando a Polícia do aeroporto internacional Mohammed V de Casablanca deteve um brasileiro suspeito de tráfico de cocaína.

O detido, de 33 anos, levava pelo menos 1,44 quilo de cocaína embalada em bolsas de plástico e escondida na roupa de baixo, explicou a mesma fonte, acrescentando que o brasileiro também foi submetido a um escâner corporal no qual se notou também a presença de cápsulas em seu estômago que podem conter a mesma droga.

O suspeito foi internado no hospital Ibn Rochd de Casablanca, enquanto as autoridades abriram uma investigação para determinar a origem e destino da droga.

A primeira operação aconteceu entre os dias 25 e 30 de novembro quando as autoridades do mesmo aeroporto acharam um total de 3,51 quilos de cocaína que três subsaarianos levavam escondidos nos seus estômagos.

Os detidos, de nacionalidade nigeriana e congolesa, também foram internados no hospital Ibn Rochd para extrair a droga distribuída em 113 cápsulas. /EFE