Brasileiro é detido em apreensão de 541kg de cocaína no Marrocos

A polícia marroquina apreendeu neste domingo, 11, 541 quilos de cocaína no porto de Casablanca e deteve seis pessoas, entre eles um brasileiro que, aparentemente, é o chefe da quadrilha que levou a droga ao país.

A cocaína estava em um navio procedente de um país sul-americano que não foi informado, segundo um comunicado do Ministério do Interior, e estava pronta para ser distribuída no Marrocos e em outros países.

Na operação também foram apreendidos cinco carros preparados para o transporte da droga e uma grande quantidade de dinheiro, tanto em dirhams, moeda corrente no Marrocos, como em moedas de outros países.

Aparentemente, trata-se de um cartel com origem em um país latino-americano que utilizava o Marrocos como plataforma para a posterior distribuição da droga em destinos, principalmente europeus./EFE