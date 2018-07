Brasileiro é detido na Espanha com mais de 1kg de cocaína no estômago

Um brasileiro foi detido no aeroporto de El Prat, em Barcelona (Espanha) com 100 bolas de cocaína no estômago, que somavam mais de um quilo da droga, informou neste sábado, 16, a Guarda Civil local em comunicado.

Segundo a nota, a prisão ocorreu na segunda-feira passada, quando as autoridades detectaram uma grande quantidade de "elementos estranhos, similares a cilindros" no corpo do brasileiro. Esses elementos eram usados para transportar a droga.

O homem tinha chegado a Barcelona em um voo procedente do Brasil. Quando passou pelo controle alfandegário, membros da Guarda Civil lhe pediram para se submeter a um exame de raio-X, que confirmou a presença dos elementos no estômago.

Devido ao perigo para sua própria saúde, o cidadão brasileiro foi imediatamente levado a um hospital para a retirada das bolas de cocaína.

Dois dias depois, foram retiradas 100 bolas, com 10 a 12 gramas de peso cada uma. Em conjunto, somaram a quantidade de 1.122 gramas de cocaína. O detido foi colocado à disposição de um juizado de instrução.