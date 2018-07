Brasileiro é detido na Espanha por suspeita de assassinato

BARCELONA - A polícia da região da Catalunha, na Espanha, prendeu em Barcelona dois homens (um brasileiro e um peruano) por suspeita de assassinato.

Rhanderson de Cassio, de 26 anos, e Melvin Martin, de 29 anos, foram acusados de matarem em abril um jovem de 22 anos em um município próximo a Barcelona.

A vítima foi encontrada morta no dia 16 de abril, por volta das 6h, com sinais de violência, no estacionamento de uma estação ferroviária em Sant Andreu de la Barca, na área metropolitana de Barcelona.

O corpo apresentava um ferimento no pescoço produzido por uma arma branca, segundo explicou a polícia, acrescentando que a investigação mostrou que a vítima e os supostos assassinos se conheciam e tinham rixas pessoais.