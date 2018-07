Brasileiro é morto a facadas em Toyohashi, na região central do Japão

TÓQUIO - O brasileiro Sandro Mathias de Oliveira, de 32 anos, foi encontrado ferido a facadas na quarta-feira, 12, na cidade japonesa de Toyohashi, na província de Aichi. A morte de Sandro foi divulgada pela polícia local nesta quinta-feira, 13.

A vítima, que residia no Japão, foi encontrada gravemente ferida no peito em uma rua próxima da casa onde morava, por volta das 20 horas locais (8 horas de Brasília), detalhou a polícia à agência de notícias "Kyodo". O brasileiro ainda foi levado para um hospital, onde o óbito foi constatado.

Os policiais que investigam o caso encontraram uma faca de cozinha ensanguentada ao lado do corpo da vítima. Os brasileiros formam a terceira minoria do Japão com cerca de 210 mil cidadãos, enquanto no Brasil as organizações de imigrantes calculam que vivem mais de 1,8 milhões de japoneses e descendentes até de segunda geração.