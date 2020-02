Brasileiro é morto a facadas no Japão; mulher da vítima ficou ferida

Um cidadão brasileiro morreu esfaqueado na noite de segunda-feira, 17, no Japão, segundo a rede de televisão Asahi. Sua esposa também foi ferida no ataque feito por um estranho na cidade de Kikugawa, a sudoeste de Tóquio, com informou a mídia local. O brasileiro foi identificado como Marcos de Souza, 44, e sua esposa, Marie Kristiani, 43.

Fontes policiais detalharam que o casal foi atacado por um estranho na frente de sua casa. O agressor, com o rosto coberto, escapou com destino desconhecido. O brasileiro ficou gravemente ferido no tronco e sua morte foi confirmada pelos responsáveis pelo hospital onde ele foi tratado. Os ferimentos que sua esposa recebeu não colocam em risco sua vida, de acordo com a mídia local. /EFE