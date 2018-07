Brasileiro é preso após agredir guarda e gritar que pretendia matar rei sueco As autoridades suecas prenderam um brasileiro de 24 anos suspeito de tentar assassinar o rei do país, Carl Gustaf 16. A informação foi dada ontem pelo jornal Aftonbladet, mas o incidente teria ocorrido em 6 de agosto. Segundo a reportagem, ele atacou um agente de segurança da sede do governo para tomar sua arma, declarando que sua intenção era a de matar o monarca, que vive a 11 quilômetros do local.