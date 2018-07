Brasileiro nomeado pela ONU deve viajar para Damasco

A indicação de Damasco foi feita na quarta-feira. Apenas depois de uma série de negociações que envolveu a diplomacia brasileira e a ONU é que as condições de sua viagem foram estabelecidas. Segundo diplomatas do Itamaraty em Brasília, o novo visto foi emitido pela missão síria em Genebra e Pinheiro tinha voo marcado para aterrizar em Damasco no final do dia de hoje. Uma confirmação de sua viagem, porém, ocorreria apenas na manhã de hoje. No início de seu trabalho, Pinheiro chegou a receber o mesmo convite dos sírios. Damasco, porém, insistia que o visto seria dado apenas ao líder da investigação. Pinheiro recusou a oferta, alegando que ou entraria com todos os membros de sua equipe - três - e seria recebido na condição de presidente da Comissão ou não iria. Há suspeitas de que a aceitação seja mais uma manobra de Assad para adiar condenações. / J.C.