Brasileiro que defendeu a Bélgica no basquete fica ferido em ataques em Bruxelas Os ataques terroristas que mataram dezenas de pessoas na cidade de Bruxelas, na Bélgica, nesta terça-feira, deixaram um jogador brasileiro de basquete ferido. O pivô Sebastien Bellin, nascido no País mas naturalizado belga, estava no aeroporto Zaventem no momento das explosões. Ele acabou atingido por estilhaços.