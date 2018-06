Brasileiro tinha empresas em Angola e Moçambique

Soveral era proprietário das empresas Joluso, que fabrica reboques e comercializa máquinas, e Invep , dedicada à indústria de veículos pesados, na cidade de Rio Maior, região central de Portugal. A Invep tinha uma sucursal em Angola e outra em Moçambique.

Segundo o Jornal de Notícias, de Portugal, Soveral ficou responsável pelas empresas da família sete anos atrás depois da morte do pai, José Luís Soveral, em um acidente de trabalho. As empresas empregavam mais de 200 pessoas. A irmã de Soveral viajou para Moçambique para tratar do traslado do corpo para Rio Maior.