Brasileiros homenageiam Amy Winehouse em Londres

O português era um dos idiomas que mais se ouvia. Turistas desviaram o passeio e residentes decidiram aparecer para presenciar o momento - a curiosidade atraiu boa quantidade de brasileiros. E a presença chama a atenção deles mesmos. "Você também é brasileira? Mas só tem brasileiro aqui", disse Victor Ruas da Costa, de 24 anos, morador de Santos, litoral de São Paulo, que está há 40 dias mochilando pela Europa. Assim como vários outros, ele foi avisado por pessoas do Brasil do ocorrido.

Maria Otília Mioni, de 51 anos, veio de Foz do Iguaçú (Paraná) para visitar os filhos que moram em Londres. Como é fã de Amy, decidiu aproveitar o passeio. Da frente da casa em Camden Square, ela ia seguir para o pub preferido da cantora, The Hamley Arm?s, a 15 minutos a pé do local. Maria Otília já achava que Amy não iria conseguir se restabelecer dos problemas com as drogas e o álcool, mas mesmo assim viu a notícia como "um baque".

Além de turistas, brasileiros que vivem em Londres também foram conferir o ambiente. Samuel Alano, 34 anos, estava com a mulher e os dois filhos. "Vim ontem e voltei hoje."

No The Hamley Arm?s, Back to Black era o único "prato" oferecido no cartaz à porta. O movimento era típico de um raro domingo de sol: mesas lotadas e muita cerveja. "A diferença é que agora as pessoas querem ficar tirando fotos", disse uma atendente, já sem paciência. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.