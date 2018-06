Brasília manifesta pesar por terremoto e ativa sistema de emergência

O governo brasileiro recebeu, com profunda consternação, a notícia de que o México voltou a ser atingido, na tarde desta terça-feira, 19, por violento terremoto que deixou vítimas e provocou considerável destruição na capital do país e em outras cidades mexicanas.

O governo brasileiro transmite suas condolências às famílias das vítimas e expressa sua solidariedade ao povo e ao governo do México.

Não há, até o momento, registro de brasileiros entre as vítimas. O Itamaraty seguirá acompanhando a situação, por meio do Consulado-Geral do Brasil no México e da Divisão de Assistência Consular (DAC) em Brasília.

Para casos de urgência, o telefone de plantão do Consulado-Geral do Brasil no México é:

044 55 3455-3991 (chamadas originando da Cidade do México)

01 55 3455-3991 (chamadas originando do interior do México)

(00xx) 52 1 55 3455-3991 (chamadas originando do Brasil).

O Núcleo de Assistência a Brasileiros do Itamaraty, em Brasília, poderá ser acionado pelo e-mail dac@itamaraty.gov.br e, também, pelos telefones +55 61 2030 8803/8804 (das 8h às 20h) e + 55 61-98197-2284 (Plantão Consular, das 20h às 8h). Os contatos acima destinam-se exclusivamente a emergências.