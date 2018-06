Breivik exige videogame para não fazer greve de fome

Em uma carta enviada à imprensa, Breivik escreve que a greve de fome vai durar até que uma lista de com 12 tópicos seja atendida. O advogado dele, Tord Jordet, confirmou a autenticidade da carta e disse que seu cliente estava esperando por uma resposta das autoridades prisionais nas próximas oito semanas antes de começar a greve de fome.

Em tom ameaçador, Breivik também exige que diminuam as restrições de comunicação e que aumente a cota de telefonemas semanais, atualmente estabelecida em 20 minutos.

O diretor interino do Presídio de Skien, onde Breivik cumpre a sentença, disse que "ninguém está em greve de fome", salientando que, por conta da política da prisão, não irá comentar sobre casos individuais.

Breivik, um fanático de extrema-direita, cumpre pena de 21 anos de prisão por ter matado oito pessoas em um atentado a bomba na sede do governo da Noruega e mais 69 em um ataque a um acampamento da juventude do Partido Trabalhista em 2011. Especialistas relatam que a prisão dele pode ser estendida caso ele seja considerado perigoso. Fonte: Associated Press.