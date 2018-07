Breivik será interrogado novamente pela polícia norueguesa nesta sexta

Amigos e parentes chegam na igreja de Nesodden para o funeral de Bano Rashid

OSLO - O autor confesso do duplo ataque na Noruega, Anders Behring Breivik, será interrogado novamente nesta sexta-feira, 29, pela polícia, uma semana após o atentado com carro-bomba no centro de Oslo e o posterior massacre na ilha de Utoeya.

Breivik, que, segundo informou a promotoria, não será julgado até o ano que vem, será interrogado acerca dos novos dados apresentados pelas investigações em curso, informaram fontes policiais.

A instrução de seu processo se prevê complexa, e o objetivo da promotoria é que responda por cada uma de suas vítimas, os oito falecidos no atentado com carro-bomba no complexo governamental e os 68 mortos no acampamento da juventude trabalhista da Noruega (AUF) na ilha vizinha, a 40 quilômetros da capital.

Breivik, ultradireitista próximo a fundamentalistas cristãos e islamofóbico, se entregou à Polícia sem oferecer resistência após ser cercado por membros do corpo especial que se deslocou à ilha.

O terrorista estacionou uma caminhonete alugada com 500 quilos de explosivos no complexo governamental e depois disso seguiu com um automóvel alugado à ilha.

Vítimas

A polícia publicou nesta sexta-feira as identidades de outras 24 vítimas fatais do duplo atentado, com o que já são 41 os falecidos oficialmente confirmados.

A maioria das vítimas até agora identificadas pelos legistas e as famílias tem entre 14 e 19 anos, segundo a lista divulgada pela polícia, embora também haja pessoas de até 61 anos.

A polícia norueguesa se propõe a divulgar nome, idade e lugar de residência de todas as vítimas, de acordo com o proceder habitual norueguês.

Enterro

Nesta sexta-feira, será realizado o primeiro enterro de uma das vítimas, o da jovem Bano Rashid, de 18 anos e origem curda, que participava do acampamento da AUF.

O ministro das Relações Exteriores norueguês, Jonas Gahr Støre, irá ao enterro, que, por desejo da família, será realizado com uma cerimônia que combinará os ritos cristão e islâmico.

A população de Oslo lembrará as vítimas da tragédia junto à catedral da capital exatamente à hora em que explodiu a bomba, às 10h26 de Brasília.

As imediações do templo estão cercadas por um mar de flores depositadas pelos cidadãos e visitantes, com emotivas mensagens para as vítimas e velas acesas.